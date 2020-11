Mario Bittencourt Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 20:51

Rio - O Fluminense já começa as negociações visando a reta final final da temporada 2020, que só se encerra em fevereiro do ano que vem. De acordo com o 'Uol', o Tricolor quer estender os vínculos dos atacantes Felippe Cardoso e Caio Paulista. Segundo a 'Rádio Tupi', Hudson também faz parte dos planos de Odair Hellmann até o fim do Brasileirão.

Publicidade

Jogador do Tombense, Caio Paulista já acertou a permanência até fevereiro, mas o Fluminense quer contar com o atacante por mais tempo e pretende acertar com o jogador até o fim de 2021. Felippe Cardoso tem situação diferente. Atleta do Santos, o centroavante é visto com bons olhos por Cuca, que não descarta chamá-lo de volta ao time paulista.



Com relação a Hudson, o acerto verbal para permanência até fevereiro já está feito com o São Paulo. Falta apenas a oficialização do negócio. Ainda conforme a 'Rádio Tupi', o desejo de Hudson é seguir no Fluminense mesmo após o empréstimo, e o jogador quer conversar com o São Paulo para rescindir o vínculo e assinar de graça com a equipe carioca.