Odair Hellmann LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Rio - O treinador Odair Hellmann falou sobre a saída de Dodi do Fluminense. O jogador tem contrato até o fim do ano, mas por ter acertado a sua transferência para o exterior acabou sendo afastado do elenco. O comandante lamentou o desfecho das negociações e a perda no plantel tricolor.

"O que eu tenho que visualizar é que, claro, gostaria que ele continuasse com a gente, porque é um ótimo jogador, que estava muito bem e adaptado ao Fluminense. Mas acontece. O que eu preciso é encontrar solução, outro jogador que possa suprir essa ausência, talvez com outra característica, alguma adaptação no estilo de jogo. Mas o que posso dizer é que eu confio nos jogadores que temos para que possamos continuar nesse ritmo", afirmou em entrevista à ESPN Brasil.

Odair vem tendo problemas para montar a equipe do Fluminense. Além da perda de Dodi, o Tricolor vive um novo surto de Covid-19, além de lesões de jogadores importantes. O técnico falou sobre as dificuldades que acontecem em uma temporada especial.

" Nós, quando perdemos um jogador, ou por lesão ou por situação de venda, é um jogador a menos que você tem a possibilidade de fortalecer aquele grupo. Não adianta nós ficarmos lamentando. Não foi assim o nosso dia-a-dia de trabalho desde o início do ano, não é assim o trabalho do presidente", disse.