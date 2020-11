Matheus Ferraz MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Rio - Afastado do time titular do Fluminense desde o clássico contra o Botafogo, no começo de outubro, Matheus Ferraz terá a oportunidade contra o Bragantino. Devido a Covid-19, os zagueiros Nino e Digão não vão estar em campo. Ciente da responsabilidade, o veterano afirmou estar preparado para o duelo.

"Logicamente que nenhum jogador gosta de ficar fora. Respeitava muito a decisão do Odair. Ele tem todo meu respeito por tudo que tem feito aqui dentro, pelo trabalho, coerência, oportunidades que vem proporcionado a vários jogadores. Eu sabia que na minha posição que vinha jogando estava muito bem, quem entrava ia muito bem. Quando tive a oportunidade, pude manter uma sequência, depois sofri com lesão e perdi um pouco de espaço. Eu vinha me cobrando muito para melhorar, crescer e buscar a oportunidade. E agora terei a chance de sair jogando. Vou procurar fazer aquilo que eu tenho feito durante os treinamentos, que é me dedicar muito para poder ajudar a equipe", afirmou.

Odair Hellmann está com dificuldades de armar o Fluminense. Com muitos desfalques por lesão e também pela Covid-19, o treinador irá mexer muito na equipe para a próxima segunda. Na opinião de Matheus, o grupo tricolor já mostrou o seu valor em outros momentos do Brasileiro.

"É mais um episódio que vem acontecendo. Há um tempo atrás tivemos um episódio de bastante casos, que nos tirou muitos jogadores. Só que nosso elenco tem demonstrado força. Quem tem entrado tem correspondido bastante. Temos feito um trabalho no Sub-23 muito bom. Isso dá confiança para quem possa entrar ter confiança com a oportunidade. Eu mesmo que não vinha jogando vou ter minha oportunidade. Todo mundo vem treinando bem. O Odair vem dando confiança para todos, sendo bastante coerente nas decisões. Tenho certeza que nesse jogo, a equipe que for entrar jogando, estará preparada para suprir a necessidade possível", afirmou.