Nenê em treino do Fluminense Divulgação

Por O Dia

Rio - Apesar de consertar alguns erros da arbitragem em campo, o árbitro de vídeo está longe de ser unanimidade entre torcedores, jogadores e dirigentes. Em entrevista à 'Band', o meia Nenê, do Fluminense, criticou a forma como a ferramenta vem sendo utilizada no Brasil. De acordo com o atleta do Tricolor, os árbitros precisam ter critério mais claro.

"Do jeito que está sendo agora, vou acabar sendo contra. Está sendo bem diferente da Europa. Lá é muito rápido. Aqui está demorando muito e estão tendo muitos erros. Tem de ser uma coisa única, para não ficar dúvidas. Tem de melhorar muito. Precisa ser mais rápido. Estão tendo muitos erros e o VAR era para não ter. Precisa de uma regra", disse Nenê.