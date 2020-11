Nino MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 10:14 | Atualizado 30/11/2020 10:14

Rio - O domingo foi dia de trabalho para Nino de Michel Araújo. Após cumprirem a quarentena, os dois jogadores do Fluminense se reapresentaram ao elenco para treinar no CT do clube carioca. Os dois atletas devem ter condições de entrarem em campo no próximo fim de semana contra o Athletico-PR.

Liberado também, Egídio não se reapresentou junto com Nino e Michel Araújo. O lateral tem uma filha recém-nascida, que vinha tendo contato com o pai antes do diagnóstico de Covid-19 e apresentou sintomas de resfriado. Por conta disso, o Tricolor adiou a reapresentação para o lateral ficar com a família e acompanhar se haverá outros casos.

Atualmente, o Fluminense tem cinco jogadores com Covid-19, que estão cumprindo quarentena. São eles: Muriel, Danilo Barcelos, Yuri, Digão e Hudson. Desde o início da pandemia, o Tricolor chegou a 21 casos no elenco principal.