Por O Dia

Publicado 30/11/2020 15:37

Rio - O Fluminense acertou a prorrogação do contrato do atacante Felippe Cardoso até o fim do Brasileiro. O vínculo do jogador ia apenas até o fim do ano, porém, como por conta da Covid-19 a temporada acabou sendo estendida até fevereiro de 2021, o Tricolor conseguir a ampliar o vínculo do atleta. As informações são do portal "globoesporte.com".

Felippe Cardoso é o segundo jogador a ter o seu vínculo prorrogado dessa forma. O primeiro foi com Caio Paulista. O Tricolor também deverá adotar o mesmo procedimento com o volante Hudson, que pertence ao São Paulo, e deverá renovar até fevereiro.

Felippe Cardoso, de 22 anos, atuou em 20 partidas pelo Fluminense nesta temporada, tendo marcado dois gols. O jogador é vinculado ao Santos.