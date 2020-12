Nino está perto de ficar à disposição do Fluminense Mailson Santana/Fluminense/Divulgação

Por MH

Recuperados da Covid-19, o zagueiro Nino e o apoiador Michel Araújo estão sendo preparados para voltarem ao Fluminense na partida contra o Athletico Paranaense, no próximo sábado, no Maracanã. A dupla sai da lista de mais de dez atletas infectados com a doença e que tem atrapalhado o planejamento do técnico Odair Hellmann no Campeonato Brasileiro.

Os dois jogadores retornaram aos treinamentos no último domingo, no CT Carlos Castilho, mas em função dos dez dias de afastamento para o cumprimento do isolamento social, não puderam ser aproveitados no compromisso de ontem contra o Bragantino, também no Maraca.

Publicidade

Além de Nino e Michel Araújo, o Tricolor das Laranjeiras também deve ter o reforço do centroavante Fred contra o Furacão. O camisa 9 segue em fase final de transição física depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito. A expectativa é que ele deva ser reintegrado ao grupo durante a semana.