Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 30/11/2020 - Maracanã - Luccas Claro Campeonato Brasileiro. 23ª Rodada. Jogo Fluminense x Bragantino. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 22:18

MARCOS FELIPE - Um dos melhores em campo. Muito seguro quando acionado. Se mantiver o nível, promete brigar pela titularidade. Nota 7,5

CALEGARI - Melhor da partida no lado Tricolor. Defendeu tão bem quanto apoiou no ataque. Nota 8

LUCCAS CLARO - Já fez partidas melhores na defesa. Apesar disso, foi seguro e não comprometeu. Nota 6

MATHEUS FERRAZ - Partida segura, foi o xerife na zaga tricolor. Nota 6,5

IGOR JULIÃO - Boa partida, apoiou bem no ataque e fez o necessário quandoa acionado na defesa. Nota 7

MARTINELLI - Fez sua estreia pelo profissional, não pareceu sentir a camisa. Partida segura. Nota 6,5

ANDRÉ - Partida apagada no meio de campo. Não acrescentou em nada. Nota 5

MARCOS PAULO - Pouco eficiente no ataque, errou tudo que tentou. Desperdiçou uma das melhores chances do Fluminense no início do segundo tempo. Nota 3

NENÊ - Muito mal no primeiro tempo, sumido em campo. Foi substituído no intervalo. Nota 4

WELLINGTON SILVA - Não achou espaços para jogar e pouco ajudou no ataque. Saiu no intervalo. Nota 5,5

LUCCA - Teve pouco contato com a bola e não conseguiu manter a posse no ataque. Nota 4

FELIPPE CARDOSO - Com meio de campo em baixa, a bola quase não chegou e nada pôde fazer. Nota 5,5

LUIZ HENRIQUE - Entrou com bastante vontade, mas não conseguiu traduzir em bons lances. Nota 6

CAIO PAULISTA - Iniciou bem na partida, buscando o jogo, mas teve pouca efetividade. Nota 5

GANSO - Após dois jogos no banco, voltou a atuar. Novamente, se mostrou sem brilho e criatividade. Deixou o meio de campo lento. Nota 5

NASCIMENTO - Entrou e nada fez. SEM NOTA

ODAIR HELLMANN - Pareceu perdido em meio a tantos desfalques e esbarrou na falta de inspiração do meio de campo. Tentou corrigir com mudanças ofensivas, mas o time ficou sem transição. Nota 5,5