Martinelli MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 13:06

Rio - A partida contra o Bragantino foi especial para Gabriel Martinelli. O jogador, de 19 anos, fez a sua estreia pelo Fluminense, logo como titular. O jovem admitiu um sentimento de ansiedade, ainda mais pelo fato da partida ter sido no Maracanã, porém, ele revelou um auxílio do treinador Odair Hellmann.

"Sempre tem o frio na barriga, estreia no profissional, ainda mais no Maracanã. Todo mundo me passou muita tranquilidade e confiança. O Odair [Hellmann] me chamou no canto, me disse para ficar tranquilo e principalmente para ter alegria para jogar futebol. Isso coroa um trabalho que vem desde lá de trás, de Xerém, e posso colher os frutos agora", declarou.

Publicidade

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLUMINENSE



Com muitos desfalques contra o Bragantino, o Fluminense contou com sete jogadores revelados em Xerém no time titular. Ao falar sobra a presença da base, Martinelli afirmou que esse fato é um facilitador na adaptação dos jovens que entram em campo pelo Tricolor.

Com muitos desfalques contra o Bragantino, o Fluminense contou com sete jogadores revelados em Xerém no time titular. Ao falar sobra a presença da base, Martinelli afirmou que esse fato é um facilitador na adaptação dos jovens que entram em campo pelo Tricolor.

"Facilita bastante. Um brinca com o outro, temos muita intimidade. Quando souberam que eu ia estrear, eles vieram me confortar, trazer tranquilidade. O Marcos Paulo me chamou, em campo e me falou para ficar tranquilo, que era a mesma coisa da base, para jogar o meu futebol. Atuar ao lado do André também é fácil, é um cara que faço dupla faz três anos, um conhece os movimentos do outro, o entrosamento facilita muito. Espero jogar ainda muito tempo com eles, são garotos sensacionais, de muito talento, e fico feliz que estejamos chegando nesse momento juntos", disse.