Martinelli MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 20:20

Rio - Revelação das categorias de base do Fluminense, o meio-campista Martinelli ganhou uma chance como titular na partida contra o RB Bragantino. O volante ocupou a posição antes feita por Dodi, que foi barrado pelo Tricolor por conta das indefinições sobre a renovação do contrato. O garoto de 19 anos rechaçou comparações com o companheiro de time.

Publicidade

"Fico muito tranquilo em relação a isso. Ele nos ajudava dentro de campo. Sobre a oportunidade, estou aqui para ajudar o Fluminense. Tenho a cabeça tranquila. Trabalho para evoluir. A oportunidade chegará de novo e tenho de estar pronto para corresponder à altura", disse Martinelli, que projetou o próximo duelo do Fluminense, contra o Athletico:



"Não comentamos nada ainda (sobre a eliminação do Ahtletico na Libertadores). Temos de manter nosso trabalho, pensar na gente em fazer um grande jogo. Eles têm jogadores qualificados. Precisamos pensar na gente, nos impor em campo. Fazer um grande jogo e sair com os três pontos", encerrou o jogador, que deve ganhar nova oportunidade no sábado.