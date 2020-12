Egídio Mailson Santana/FFC

Por O Dia

Rio - Recuperado da Covid-19, o lateral-esquerdo Egídio está de volta aos treinos do Fluminense. Além disso, o experiente jogador deverá ter uma oportunidade na equipe titular comandada por Odair Hellmann no duelo do próximo sábado contra o Athletico-PR, no Maracanã.

O Fluminense não poderá contar ainda com Danilo Barcelos, titular da posição, que testou positivo para a doença no último dia 26. Com isso, Egídio deverá ter uma nova chance. O seu último jogo como titular foi no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Na ocasião, Barcelos cumpria suspensão.

Na última partida do Brasileirão, o Fluminense teve que improvisar Igor Julião na função. Além de Egídio e de Barcelos, o outro lateral-esquerdo do elenco do Tricolor, Guilherme, que faz parte da equipe sub-23, também testou positivo para a doença.