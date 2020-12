Marcos Felipe Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020

Rio - Titular do Fluminense no empate contra o Bragantino, o goleiro Marcos Felipe terá mais uma oportunidade contra o Athletico-PR, neste sábado, no Maracanã. Ao abordar a nova chance na equipe principal, o jogador, de 24 anos, elogiou Muriel, titular da posição e afastado por estar contaminado pela Covid-19.

"Gostaria de exaltar o trabalho do Muriel, ele é um grande parceiro, um grande goleiro, um ótimo profissional. Goleiro tem que estar sempre preparado. Fico feliz pelo momento, estamos lutando por coisas grandes e por conta disso, é bastante gratificante estar em campo, quando surgir as oportunidades", afirmou.

Muriel vem recebendo muitas críticas de torcedores do Fluminense e também da imprensa esportiva. No último jogo em que esteve em campo, o goleiro falhou no gol do Internacional. O Tricolor conseguiu a virada no segundo tempo e um importante resultado. Marcos Felipe falou sobre a sua relação com o experiente goleiro.

"A relação que eu tenho com ele é de irmão. Ele é mais experiente, devido a idade e isso é muito bom, porque ele vai passando tudo o que presenciou. Apesar da disputa pela, a nossa relação é muito boa. O treinador é que precisa decidir quem está vivendo um melhor momento. Eu apoio ele e ele me apoia. É um grande goleiro, que tem a sua vida estabilizada, eu como jovem estou começando agora o meu caminho no futebol", opinou.

Projetando a partida contra o Athletico-PR, o goleiro afirmou que a equipe tricolor deverá entrar em campo mais fortalecida por conta do retorno de jogadores importante como: Hudson, Michel Araújo, Nino e Egídio.

"É importante procurar pontuar. Nós tivemos dificuldades contra o Bragantino, tentamos vencer mas não conseguimos. Agora contra o Athletico-PR, com a volta de alguns jogadores importantes, vamos ver se conseguimos voltar ao caminho das vitórias", finalizou..