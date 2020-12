Mário Bittencourt Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 13:31

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) negou, na última quarta-feira, o recurso solicitado pelo Fluminense para tentar reverter a decisão desfavorável em uma ação que o clube move contra o jornalista Paulo Cezar de Andrade Prado, do "Blog do Paulinho. Em seu blog, Paulo fez uma crítica onde se referia ao Tricolor como "Tapetense". A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

De acordo com a publicação, os desembargadores Theodureto Camargo, Alexandre Coelho e Clara Maria Araújo Xavier optaram por manter a decisão alegando que o "Blog do Paulinho" fez uso da liberdade de expressão e que não ultrapassou os limites do direito à crítica.

“A matéria publicada noticiou, nos limites do direito à crítica, fatos de conhecimento público, sem promover nenhuma mácula ao direito de informar, falsear a verdade e sem qualquer conteúdo sensacionalista. Não evidenciada a conduta ilícita do réu, que agiu dentro do exercício da liberdade de expressão ao expor sua opinião sobre os fatos ocorridos e, portanto, não há o dever de indenizar”, disse Camargo.

O Fluminense ainda pode tentar uma última cartada e entrar com recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça)