Dez anos do Tri! Conca relembra esforço por título pelo Fluminense: 'Perguntei ao médico o que aconteceria se continuasse jogando'

Protagonista do título de 2010, o argentino jogou os 38 jogos do Campeonato Brasileiro e foi premiado com conquista histórica

Publicado 05/12/2020 09:00 | Atualizado há 2 horas