05/12/2020

Rio - O Fluminense vai perder o atleta Calegari nas partidas contra Vasco e Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito do Tricolor foi convocado pelo técnico André Jardine para defender a seleção brasileira Sub-20.

A seleção da categoria está em período de preparação para a disputa do Quadrangular Internacional na Granja Comary entre os dias 7 e 18 de dezembro.



O atleta chega para substituir Vanderson, do Grêmio, que foi cortado.

Calegari vai se apresentar à Seleção, nesta segunda-feira, junto com os outros convocados, na Granja Comary. Nos dias 12, 15 e 18, o Brasil enfrenta as seleções de Chile, Bolívia e Peru. Os jogos são parte da preparação do time brasileiro para a disputa do Torneio Sul-Americano Conmebol Sub-20 em 2021, previsto para o mês de fevereiro.