Renê Weber Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 16:54

Rio - Renê Weber, ex-jogador do Fluminense, de 59 anos, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele, que foi campeão brasileiro de 84 pelo clube, teve problemas respiratórios decorrentes do novo coronavírus.

Publicidade

O meia soma 143 jogos entre 1984 e 1992 e fez 15 gols. Além do Brasileiro de 86, ele venceu o Campeonato Carioca de 84 e 85.

Recentemente, fez parte da comissão técnica do Botafogo. Foi auxiliar do treinador Paulo Autuori.