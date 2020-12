Marcos Paulo Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 10:36

Rio - Sem ainda ter renovado com o Fluminense, Marcos Paulo poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro, caso as duas partes não se acertem antes. Com isso, o interesse da Inter de Milão no jogador se tornou público nos últimos dias. Os rumores tem aumentado tanto na Itália, que o jornal "La Gazzetta dello Sport" destacou o jovem e o comparou a Neymar.

A publicação ainda cita que Marcos Paulo se tornou conhecido por olheiros da Inter de Milão ao vê-lo em jogos das seleções de base de Portugal. O fato do atacante ter o passaporte europeu (português) é um facilitados para que a contratação aconteça.

“Em sua terra natal há quem o compare a Neymar, mas ele tem muito menos imprevisibilidade e um físico bem diferente: um 1,86 m de altura e não lhe falta força. O que falta, no entanto, é a continuidade a ponto de perder o lugar no time antes da pandemia. No verão Marcos Paulo parecia destinado a deixar o Flu: Lille ou Marseille. O próximo será a Inter?”, finaliza o texto do jornal.

Marcos Paulo tem 19 anos e é considerado uma das principais promessas atuais do Fluminense. Ao todo, o jovem entrou em campo com a camisa do Tricolor em 77 jogos e marcou 15 gols.