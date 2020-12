Fred posta stories em dia de ciclismo Reprodução Instagram

Por O Dia

Rio - Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, Fred treinou com o elenco na semana passada e não tinha nenhum impedimento médico de estar em campo contra o Athletico-PR. No entanto, por não estar na forma física ideal, o jogador foi poupado pela comissão técnica da partida contra o Furacão, no último sábado. No domingo, dia de folga do grupo, o atacante postou que pedalaria cerca de 100 km em Minas Gerais.

Na ferramenta "Stories", no Instagram, o atleta registrou vídeo e fotos da sua pelada, acompanhado de amigos pessoais. Entre as postagens, ele dizia: "Partiu pedal 3 dígitos", dando a entender que pedalaria algo acima dos 100 km.



Fred já mostrou ser um amante do ciclismo. Na sua volta para o Fluminense, o atacante percorreu de Belo Horizonte até as Laranjeiras, no Rio de Janeiro, de bicicleta.