Rio - O treinador Odair Hellmann está perto de deixar o Fluminense. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o técnico recebeu uma oferta irrecusável do Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos e deverá comunicar em breve ao clube que deseja sair.

De acordo com informações do portal, a proposta do clube do Emirados Árabes gira em torno de US$ 2,1 milhões por 18 meses (R$ 10,7 milhões). O que corresponde a R$ 600 mil por mês, bem acima do que recebe atualmente no Fluminense.



Odair é treinador do Fluminense desde o começo do ano. Com altos e baixos na temporada, ele vive no momento a sua melhor fase pela equipe carioca, que ocupa a quinta colocação na tabela com Campeonato Brasileiro. Antes sob o seu comando, o Tricolor foi eliminado de forma precoce da Sul-Americana e Copa do Brasil. Ele comandou a equipe carioca em 50 jogos, 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 56%.



O treinador já havia recebido ofertas de fora e também de clubes brasileiros e rejeitado. O Fluminense desejava a renovação de contrato e as partes iriam negociar a ampliação do vínculo nas últimas semanas deste ano.