Gilberto Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 15:24 | Atualizado 07/12/2020 15:24

Portugal - O treinador Jorge Jesus não poupou elogios a Gilberto após a vitória por 2 x 1 sobre o Passos Ferreira, em partida válida pelo Campeonato Português. O lateral-direito foi o responsável pela assistência do primeiro gol das 'Águias'.

"Tivemos outros jogadores que voltaram a fazer um grande jogo, como no caso do Gil. Ele fez três assistência de gol para a equipe, já no último jogo deu uma boa indicação e hoje voltou a dar outra boa indicação. Para mim, foi o melhor jogador do Benfica hoje", falou o técnico em entrevista após a partida.

Gilberto saiu do Fluminense rumo a portugal em agosto deste ano. O lateral jogou apenas 11 partidas pelo Benfica de Jesus, sendo está última a oitava consecutiva como titular.