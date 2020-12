Zagueiro Digão no treino do Fluminense Lucas Merçom/FLUMINENSE

Por MH

Depois do técnico Odair Hellmann, que trocou o Fluminense pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes, o zagueiro Digão é mais um que pode estar de saída das Laranjeiras. De acordo com informações divulgadas pela Rádio Globo, o jogador pediu seu desligamento do clube por causa de uma oferta do futebol tailandês. O contrato de Digão com o Flu, no entanto, é válido até o fim da temporada de 2022.

A diretoria entende o posicionamento do jogador de 22 anos, que é cria das divisões de base, e não tentará criar obstáculos para a transferência, mas espera receber uma boa compensação financeira pelo negócio.

Digão voltou aos treinamentos no Fluminense na última semana depois de se recuperar da Covid-19. Além dele, o clube conta para o setor com Nino, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Frazan e Luan Freitas, que atuam pelo Sub-23, mas também são relacionados entre os profissionais. Digão foi titular e capitão da equipe em 19 partidas em 2020.