Igor Julião LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 09/12/2020 09:00

Rio - Uma boa notícia para a torcida do Fluminense. O lateral-direito Igor Julião testou negativo para a Covid-19 e estará à disposição de Marcão para o clássico de domingo contra o Vasco. O jogador não foi relacionado para o último jogo do Tricolor no Brasileiro contra o Athletico-PR.

Igor Julião não encarou o Furacão porque apresentou sintomas de gripe. Por precaução acabou sendo isolado do grupo tricolor. Após se recuperar, o jogador realizou o exame que não diagnosticou a doença.

O Fluminense não poderá contar com Calegari para o duelo, já que o jogador foi convocado pela seleção brasileira sub-20 e ficará fora das duas próximas partidas. Além de Julião, o Flu conta com Daniel Lima para a posição.

Digão deixa o clube

O Fluminense oficializou na noite da última terça-feira a saída de Digão do clube carioca. O jogador, de 32 anos, vai atuar no futebol tailandês. Em nota oficial, o Tricolor divulgou que a equipe asiática atendeu a compensação financeira exigida pelo clube carioca. O zagueiro tinha contrato até o fim de 2022.