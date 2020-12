Marcão comanda treino do Fluminense LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 15:07 | Atualizado 09/12/2020 15:38

Rio - Novo treinador do Fluminense, Marcão falou a respeito da atitude dos jogadores do PSG e Istambul Basakhsehir na partida pela Liga dos Campeões. O ex-volante elogiou o fato dos atletas terem se negado a continuar em campo, após uma suposta ofensa racial do quarto árbitro ao auxiliar técnico do clube turco.

"Acompanhei por alto, mas acho que o posicionamento dos jogadores foi excelente. Creio que tem que servir de exemplo para as pessoas, para os países. Não podemos mais tolerar em pleno século XXI atitudes como essa. Temos que ser antirracistas e levar para frente esse bom exemplo dos dois clubes", afirmou.

A arbitragem para a continuação da partida nesta quarta-feira foi modificada pela Uefa. Sebastian Coltescu foi substituído por Bartosch Frankowsky, da Polônia. O árbitro principal será agora o holandês Danny Makkelie, que será auxiliado pelo compatriota Mario Diks e pelo polonês Marcin Boniek. O italiano Marco Di Bello será o principal responsável pelo VAR.