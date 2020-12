Digão durante o confronto com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 17:14

Rio - Além da saída do técnico Odair Hellmann, o Fluminense também perdeu o zagueiro Digão, que acertou com o Buriram United, da Tailândia. Pela transferência do defensor, o Tricolor receberá uma compensação financeira de R$ 1 milhão, segundo informações da 'Rádio Globo'. O jogador de 32 anos tinha contrato com a equipe carioca até dezembro de 2022.