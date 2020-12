O jogador Nico Lopez do Internacional comemora gol durante a partida entre Fluminense e Internacional, válida pelo Campeonato Brasileiro 2018 no Estádio Maracanã no Rio de Janeiro (RJ), nesta segunda-feira (13). DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 18:07

Rio - Com o fim da temporada previsto apenas para fevereiro de 2021, o Fluminense está de olho em reforços para a reta final do Brasileirão. Em busca de nomes para o ataque, o Tricolor sondou Keko, do Goiás, e Nico López, do Tigres, que tem vínculos se encerrando no próximo dia 31. No entanto, de acordo com o 'NetFlu', ambos os atletas já foram descartados.

Publicidade

Destaque do Goiás, que não faz boa campanha no Brasileirão, Keko era um pedido particular de Odair Hellmann, mas como o treinador acertou a saída do clube, a diretoria recuou na contratação do argentino. Já a situação de Nico López é financeira. A diretoria do Fluminense se assustou com os valores pedidos pelo atleta e desistiu da negociação com o uruguaio.