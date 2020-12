Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - Estádio Maracanã. Gol de Luccas Claro Daniel Castelo Branco

Publicado 20/12/2020

Rio - O Fluminense ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Luccas Claro para enfrentar o São Paulo, no próximo dia 26, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como Digão deixou o clube, o técnico Marcão tem disponíveis apenas Nino e Matheus Ferraz para o setor. Portanto, alguns jovens da base podem aparecer entre os relacionados do duelo contra o líder da competição, às 21h, no Maracanã. Algumas alternativas, todos no Sub-23, são Luan Freitas, Frazan e Higor.

Com multa chegando a 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões), Luan é titular no time Sub-23 do Flu e considerado uma das grandes promessas de sua geração. Ele já ficou seis vezes no banco de reservas do profissional, mas ainda não estreou. O jovem de 19 anos tem passagens por Seleções de base e nesta temporada fez 15 jogos entre Copinha, Brasileirão de Aspirantes e Carioca, marcando um gol.



Outro que vem sendo titular no time que era treinado por Marcão é Higor, que renovou recentemente o vínculo até o fim de 2021. O jovem de 21 anos chegou ao Tricolor em 2018 e foi titular do Sub-20. Neste ano, foi integrado ao Sub-23 e disputou nove dos 12 jogos até agora. Ele já ficou seis vezes no banco de reservas, mas também não estreou pelo profissional.



Por fim, Frazan. Aos 24 anos, ele vinha se consolidando no grupo principal, mas sofreu uma grave lesão ainda na pré-temporada e precisou passar por cirurgia no joelho direito que o tirou de boa parte do ano. O primeiro jogo do zagueiro em 2020 aconteceu no início de novembro, também pelo Sub-23, onde trabalha para recuperar o ritmo de jogo. O jogador chegou a subir para o grupo principal e esteve relacionado contra Red Bull Bragantino e Athletico-PR, mas não entrou. Ele soma cinco jogos e um gol.



Para manter vivo o sonho de uma vaga na Libertadores, o Fluminense precisa voltar a vencer. A missão não é simples. Na próxima rodada, dia 26, o Tricolor carioca receberá o São Paulo no Maracanã. Nino e Matheus Ferraz devem formar a dupla de zaga titular, mas o Flu tenta reencontrar a consistência defensiva para seguir forte no Brasileirão.