Fluminense x Athletico-PR termina em pancadaria no Brasileiro sub-17 Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 17:23

Rio - A final do Brasileirão Sub-17, disputada entre Fluminense e Athletico-PR nesta segunda-feira, na Arena da Baixada, terminou em confusão. João Neto, do Flu, e Ataíde, do Furacão, se desentenderam aos 47 do segunda tempo e deram início a uma grande pancadaria.



Após receber uma falta de João, Ataíde partiu para cima do adversário. Um outro jogador, que estava no banco de reservas da equipe paranaense, invadiu o campo e deu uma voadora no rosto do atacante do Fluminense. Ao todo, seis jogadores foram expulsos por conta da confusão: Ataíde, Vitor do Carmo e Renan, do Athletico, e João Neto, Metinho e Aleksander, do Fluminense.