Por O Dia

Publicado 21/12/2020 18:48

João Neto levou voadora no rosto de jogador do Athletico-PR Reprodução Rio - A cena impressionante da voadora dada por João Gabriel, do Athletico-PR, em João Neto, do Fluminense , na final do Campeonato Brasileiro Sub-17, nesta segunda-feira, na Arena da Baixada, deixou marcas no rosto do atleta tricolor. Em uma foto tirada no vestiário após a partida, é possível ver ferimentos no rosto do atacante de 17 anos.

A confusão acontece nos minutos finais da decisão, após João Neto e Ataíde, do Furacão, se enroscarem em um lance de jogo. Uma grande confusão generalizada foi iniciada e João Gabriel deu uma voadora no rosto de seu adversário. Também chamou atenção a agressão de Vinicius Amaral, do Athletico, que chutou diversas vezes um jogador do Fluminense que estava caído no chão.

o pau torou nervoso na final do Sub-17 agora



COM UMA VOADORA NO MEIO pic.twitter.com/kCfI7oyesf — naoculpeopedro (@naoculpeopedro) December 21, 2020

Dentro de campo, o Fluminense venceu o Athletico por 2 a 1, mesmo placar da primeira partida, e ficou com o título.