Rio de Janeiro - 10/10/2020 - CT do Fluminense..COLETIVA FRED / Fluminense treina esta manhã no CT Carlos Castilho..FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu .uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o .Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou .usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. .Commercial use is prohibited unconditionally by its author and .Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the .author or use the image....IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El .uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football .Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

O Departamento de Marketing do Fluminense anunciou, na semana de Natal, novos produtos personalizados em homenagem ao ídolo Fred, campeão brasileiro 2010 e 2012. Desse modo, o projeto engloba camisa, copos e almofada referentes ao atacante, que retornou às Laranjeiras em 2020. Os preços dos produtos variam de R$ 14,90 até R$ 89,90 e já estão disponíveis no site oficial da loja do clube.

A almofada com o rosto do artilheiro moldado no formato do estilo dos animes japoneses terá o número nove nas costas, a camisa com as três cores que traduzem tradição e a faixa de campeão brasileiro de 2010 e 2012. O valor do produto é R$ 79,90 na loja oficial do clube.



Em relação aos copos, os objetos serão vendidos em dois modelos diferentes: um mais tradicional com o atacante apontando para o escudo do Fluminense, que custa R$ 19,90, e um que representa o gol marcante de voleio no clássico contra o Flamengo em 2012, que será comercializado por R$ 14,90.