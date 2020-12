Nenê em treino do Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 15:50

Rio - Aos 39 anos, Nenê é um dos principais jogadores do Fluminense na temporada. Artilheiro da equipe, o jogador se destacou principalmente nas mãos do técnico Odair Hellmann, que deixou o clube recentemente para assumir o Al Wals, da Arábia Saudita. Em entrevista à 'Record', o jogador revelou alguns desejos que tem com a camisa do Fluminense.

"Quero conquistar um título importante com a camisa do Fluminense. Voltar a disputar uma Taça Libertadores também com o Fluminense é um objetivo grande que eu tenho", disse Nenê. O Fluminense ocupa a 7ª posição do Brasileirão, com 40 pontos. Neste sábado, a equipe comandada por Marcão recebe o São Paulo, no Maracanã, pela 27ª rodada, às 21h.