Nenê Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 11:00

Rio - Destaque e artilheiro do Fluminense na temporada, o meia Nenê é desfalque para o Tricolor na partida deste sábado, contra o São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do clube carioca, o jogador de 39 anos 'faz um trabalho específico separado do grupo', e por isso não foi relacionado para o duelo, às 21h, no Maracanã.

Com 40 pontos e na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, o Tricolor precisa da vitória para aumentar as chances de se classificar para a próxima Libertadores da América. Sob comando de Marcão, a equipe soma um empate, contra o Vasco e uma derrota, diante do Atlético-GO. O São Paulo lidera o torneio, com 53 pontos.