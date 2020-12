Yago Felipe testou positivo LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por Lance

Publicado 27/12/2020 12:00

Rio - O clima de ressaca marcou o tom de Yago Felipe após a derrota do Fluminense para o São Paulo, por 2 a 1, na noite deste sábado, no Maracanã. Em entrevista ao Premiere, o meio-campista apontou o que culminou em mais um resultado negativo dos comandados de Marcão.



"Hoje faltou o detalhe, contra uma equipe que vem bem, a gente vacilou em algumas bolas, pecamos, e isso não pode acontecer. A gente não conseguiu converter as nossas chances. Agora é trabalhar, tem a virada do ano, é procurar trabalhar para voltar a vencer o mais rápido possível", disse.



O Fluminense volta a campo pelo Brasileiro-2020 no dia 6 de janeiro. A equipe enfrentará o Flamengo, às 21h30.