O Cruzeiro manterá um percentual sobre os direitos de Alexandre Jesus e pode lucrar numa futura venda Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 19:18

Rio - De olho em 2021, o Fluminense acertou a contratação de Alexandre Jesus, de 19 anos. Considerado uma das grandes promessas do Cruzeiro, o atacante foi cedido em definitivo ao Tricolor. A negociação foi 'facilitada' devido ao afastamento da joia das atividades do elenco sub-20 depois de cometer um ato de indisciplina gravíssimo, segundo a própria diretoria celeste.

Antes da rescisão, publicada nesta segunda-feira, no Boletim Informativo Diário (Bid) da CBF, o atacante possuía contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022. Afastado desde o início de setembro, após o jogo contra a Chapecoense, em Chapecó, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Alexandre vinha treinando à parte como punição.

Com esperança no potencial e na recuperação do atacante, o Tricolor chegou a um acordo com o Cruzeiro e a família do atacante, que, a princípio, chega para integrar o elenco sub-20.