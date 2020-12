Laranjeiras Reprodução Fluminense

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 11:16

Rio - O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou na madrugada desta quarta-feira o orçamento do clube carioca para o ano de 2021. Sem unanimidade, a votação aconteceu de forma online e teve a participação de 75 dos 250 conselheiros eleitos no Tricolor das Laranjeiras.

Somente 57 ficaram até o final para a votação do orçamento. Foram 49 votos para a aprovação e somente oito reprovaram. Dentre os pontos aprovados, chamou a atenção o baixo valor destinado para reforços para o futebol tricolor: apenas R$ 5 milhões.

De acordo com o portal "NetFlu", o clube foi conservador nas metas esportivas. A mais ousada delas é chegar às finais do Carioca. Não foi cogitada a classificação para a Libertadores. A disputa do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana também têm metas modestas.



Segundo o portal, o “ok” da maioria dos votantes é controverso, uma vez que há previsão de R$ 19 milhões de receita de bilheterias, apesar de ainda não haver sinalização da retomada de jogos com público no Brasil. Há também a projeção de R$ 34,7 milhões em patrocínios/royalties, apesar das incertezas do mercado, incluindo a falta de um patrocínio master. Além disso, são esperados R$ 11 milhões em arrecadação com programa de sócio-torcedor, sendo que o novo, que seria lançado neste ano, não tem previsão para tal, e R$ 38 milhões em premiações.