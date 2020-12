Felippe Cardoso marcou três gols em 24 jogos com a camisa tricolor LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 19:01

Rio - Com 11 rodadas pela frente no Campeonato Brasileiro para buscar a classificação para Libertadores, o Fluminense já trabalha de olho na reformulação do elenco para 2021. Enquanto os nomes do lateral-direito Samuel Xavier, do Ceará, e do volante Wellington, em fim de contrato com o Athletico-PR, a diretoria pretende enxugar a folha ao término da competição. Com o contrato prorrogado até fevereiro, Felippe Cardoso não deverá seguir nas Laranjeiras para a sequência da temporada.

Emprestado pelo Santos, o atacante, de 22 anos, não faz parte dos planos, de acordo com informações do 'NETFLU'. Assim como Caio Paulista, emprestado pelo Avaí, Cardoso teve o vínculo prorrogado por apenas dois meses. Com Fred, Wellington Silva, Fernando Pacheco, Lucca e Luiz Henrique à disposição, o Tricolor, que terá R$ 5 milhões para investir em reforços na próxima temporada, deve abrir ainda mais espaço para as revelações de Xerém.

Publicidade

Desde a chegada no início do ano, Felippe Cardoso não se firmou no Fluminense. Em 24 jogos marcou apenas três gols com a camisa tricolor. Com contrato até junho de 2021, o atacante Marcos Paulo é prioridade na pauta de renovações. O assédio de clubes europeus sobre a joia tem arrastado a negociação e aumentado o risco de ele deixar o clube de graça no segundo semestre.