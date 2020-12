Ídolo da torcida, Thiago Silva acompanha de perto os resultados do Tricolor e os bastidores do antigo clube Reprodução

Por O Dia

Rio - A divergência de opiniões sobre a escolha de Marcão como o substituto de Odair Hellmann no comando do Fluminense colocou o Thiago Silva e o antigo 'mecenas' Celso Barros em rota de colisão. Ídolo tricolor, o zagueiro do Chelsea, da Inglaterra, e da Seleção, se manifestou mais uma vez nas redes sociais após virar alvo do vice-presidente, afastado do cargo há um ano, numa postagem. Na mensagem publicada nos stories do Instagram, o camisa 3 citou a valorização da amizade numa indereta a Barros.



"Sempre devemos valorizar a amizade sincera, leal e verdadeira. Os amigos verdadeiros e leais são grandes presentes de Deus! Sem falar do respeito e do amor do mesmo pelas nossas cores", postou Thiago Silva.



A treta teve quando Celso Barros disparou a 'metralhadora' de críticas após a escolha de Marcão como técnico. Promovido, o auxiliar ainda não venceu sob o comando do Tricolor. Com o saldo de um empate e duas derrotas, a equipe se distanciou da zona de classificação para a Libertadores, ocupando o sétimo lugar, com 40 pontos. Um 'prato cheio' para os dedos nervosos de Celso Barros nas postagens nas redes sociais.

"E por último saudar o @thiagosilva, que em relação ao nosso Marcão, reafirmou que o que vale é a amizade. Muito nobre da sua parte, querido amigo", provocou Celso Barros.

Ex-companheiro e amigo pessoal de Marcão, Thiago Silva comprou a briga do novo técnico do Fluminense e rebatendo os ataques do ex-presidente da Unimed/Rio, antiga patrocinadora tricolor.



"Você deveria agradecer ao Marcão pela permanência do Fluminense na Primeira Divisão. E dar créditos para que ele possa desenvolver o seu trabalho", postou o zagueiro.