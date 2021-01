Mário Bittencourt Cléber Mendes

Publicado 02/01/2021 10:00

Rio - O ano de 2021 começou com uma boa notícia para os torcedores do Fluminense. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Tricolor está perto de quitar o Ato Trabalhista e concluir mais uma etapa do pagamento de suas dívidas.

O acordo foi iniciado em 2011, durante a gestão de Peter Siemsen. Ainda falta acerto das parcelas que foram suspensas no início da pandemia da Covid-19. A última parcela aconteceu no mês de dezembro de 2020.

O Fluminense obteve na Justiça em abril um mandado de garantia para suspender durante três meses as parcelas do Ato Trabalhista, amparado na suspensão que Botafogo e Vasco haviam conseguido. Quando foi a julgamento, a decisão para o Tricolor foi de postergar 50% do valor mensal, o que foi feito em agosto, setembro e outubro. Até que em novembro a medida foi derrubada para todos os clubes.



A diretoria do clube carioca precisa negociar um prazo para quitar esses vencimentos em aberto e concluir o Ato Trabalhista. Desde 2011, as parcelas passaram por reajustes gradativos. No ano passado, o Fluminense começou pagando R$ 1,2 milhão e terminou os últimos meses com o valor de R$ 1,4 milhão.



Além disso, o Fluminense deseja montar um segundo Ato Trabalhista para renegociar dívidas com ex-jogadores e funcionários que não entraram no primeiro Plano Especial de Execução. Aqueles que surgiram de 2011 em diante. A ideia é pagar parte da dívida milionária do clube e evitar penhoras.

Há a preocupação, no entanto, de que as parcelas do segundo Ato Trabalhista não comprometam tão diretamente o fluxo de caixa, atrasando ainda mais os salários dos atletas e funcionários. Desde que assumiu, a atual gestão tem se esforçado para minimizar os atrasos. O clube carioca terminou 2020 em dia na CLT (dezembro ainda está em aberto, mas vence apenas no 5º dia útil de janeiro).