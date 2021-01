Fred em treino do Fluminense MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 14:00 | Atualizado 02/01/2021 14:02

Rio - O segundo dia do ano foi de trabalho no Fluminense. Novamente o Tricolor foi para campo para se preparar para o clássico da próxima quarta-feira contra o Flamengo, no Maracanã, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor deverá ter somente o desfalque de Nino para a partida. O zagueiro está suspenso. Luccas Claro e Luiz Henrique mostraram estar recuperados e deverão estar à disposição de Marcão. Assim como o meia Nenê.

O Tricolor deverá ir para campo com: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Hudson, Yago Felipe, Nenê e Michel Araújo; Marcos Paulo (Wellington Silva) e Fred.



Marcão busca a sua primeira vitória no comando do Fluminense. Até o momento foram duas derrotas e um empate em três jogos. O Tricolor ocupa a sétima colocação com 40 pontos.