Por O Dia

Rio - O jovem atacante John Kennedy, de 18 anos, é considerado uma das maiores promessas do Fluminense. O jogador ainda não fez a sua estreia como profissional, porém, já começa a desperta interesse de clubes do futebol europeu. No entanto, a promessa está com o foco no Tricolor.

"Não fico por dentro desses assuntos. Não sou de ficar tocando nesse assunto. Estou focado no Fluminense. Tenho o sonho de me tornar jogador profissional no Fluminense. Nem tudo depende de mim, mas eu quero jogar pelo Fluminense primeiro para só depois ir para Europa", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



O atacante marcou 15 gols em 28 jogos com a camisa da equipe sub-20 e do sub-23 do Fluminense no ano passado. De acordo com informações da imprensa portuguesa, o Benfica é um dos clubes interessados no jogador.

John Kennedy assinou em setembro de 2020 um novo vínculo com o Fluminense. A sua multa rescisória para clubes do exterior, agora, é de 40 milhões euros (cerca de R$ 254 milhões de reais na cotação atual); o contrato anterior era válido até abril de 2022.