Publicado 05/01/2021 12:31

Rio - Após o Fluminense perder Dodi, de graça, a situação pode se repetir em relação a Marcos Paulo. O atacante de 19 anos está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube, já que se encaminha para seus últimos seis meses de vinculo com o Tricolor. Em entrevista coletiva, Fred afirma que tem conversado com os jogadores jovens do clube com potencial de venda.

O camisa 9 do Flu acredita que é importante os jovens jogadores demonstrarem seu valor num grande clube como o Fluminense para, assim, conseguir boas transferências no futuro.



"O que eu mais participei de conversa com o Dodi, Miguel, Marcos, Evanilson. Demos exemplos bons e ruins. Contei um pouco do que passei no início no Cruzeiro, com algumas propostas e orientações de empresários para não ir a jogos e sempre o meu irmão optando, que era quem mais me orientava, a sempre treinar bem, fazer gols. Isso é a maior venda de produto que eu poderia mostrar. Isso que eu mais falo com eles. Que hoje eles têm 17 anos, amanhã estão com 23, 25, 28… Quanto mais jogarem e botarem a bola para dentro… O que eu acho é que é importante os jogadores criarem identidade com um clube e maturidade jogando num clube grande como o Fluminense.", disse completando:

"Sair sem fazer uma ou duas temporadas inteira, lá vão te tratar diferente. Brasileiro já sofre por causa da cultura do futebol, cabeça do brasileiro mesmo. Tem sempre o medo da adaptação. Meu conselho é jogar, fazer gols, dar seu melhor. Se der para ficar aqui, ótimo. Eles sabem que o Fluminense tendo resultado técnico, assim como todos os clubes do Brasil querem resultado, mas vão vender. Seria ótimo se jogassem, fizessem história e depois saírem bem vendidos. Assim fica bom para todo mundo."