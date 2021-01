Fred LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 13:00

Rio - Ídolo do Fluminense, Fred sabe o peso de um Fla-Flu. O atacante já fez gols memoráveis no maior rival, como o de voleio que marcou a campanha do título do Brasileiro de 2012. Em entrevista coletiva na véspera do clássico, o jogador afirmou que este é o principal confronto do Rio de Janeiro.

"O Fla-Flu para a gente aqui é o maior jogo, maior clássico nosso. Temos mais dois grandes adversários, o Botafogo e Vasco. Mas esse é o mais esperado, principalmente quando tinha torcida. Naturalmente, representa mais para o clube e para o torcedor. Eu classifico como o maior clássico do Rio de Janeiro", afirmou.



Fred disputou três Libertadores com a camisa do Fluminense. Ele esteve presente na última vez que o Tricolor participou do torneio em 2013. Ao falar sobre o principal objetivo do Tricolor no Brasileiro, o atacante afirmou que o grupo precisa buscar essa vaga.

"Meu maior sonho é levar o Flu para a Libertadores. Se não me engano, são oito anos que a gente não vai. É um objetivo palpável, é possível. É o maior objetivo que tenho aqui hoje. Posso contribuir com os gols também, é o meu papel. Se acontecer esses gols, e eu me aproximar mais dos artilheiros, não tenho essa motivação, mas vai ser bom porque posso ajudar o Fluminense e vai ser bom para todos os lados", disse.