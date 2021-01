MetrôRio Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 14:09

Rio - Um grupo de torcedores tentará integrar o nome do Fluminense à estação de metrô do Largo do Machado, na Zona Sul do Rio. A intenção é que o local, próximo à sede do clube, passe a se chamar Largo do Machado/Fluminense. A informação é do site "Netflu".

Publicidade

De acordo com o portal, o projeto é encabeçado por Ayrton Xerez, de 72 anos, que foi pré-candidato à presidência tricolor nas últimas eleições. A ideia tem o objetivo não só de rebatizar o local, mas impulsionar a força comercial da região, que diminuiu desde que as Laranjeiras parou de receber público. Um possível projeto de revitalização do estádio também pesa.

Em 2013, a então deputada Clarissa Garotinho já havia tentado mudar o nome da estação. O projeto passou por votação na Alerj, mas foi vetado pelo Metrô Rio e pelo então governador Sérgio Cabral. Agora, há uma esperança de maior flexibilidade por parte do Metrô Rio, já que, recentemente, a estação de Botafogo passou a se chamar Botafogo/Coca-Cola.