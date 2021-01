Marcos Paulo Mailson Santana/Fluminense

Publicado 06/01/2021 15:30 | Atualizado 06/01/2021 15:31

Rio - Apesar do otimismo inicial, as conversas entre o Fluminense e o atacante Marcos Paulo não evoluíram da maneira como a diretoria do clube carioca esperava. O atacante, de 19 anos, não deseja renovar o contrato e o Tricolor espera conseguir vendê-lo até o fim da janela de transferências da Europa que acontecerá em fevereiro para evitar que ele deixar o clube carioca sem nenhuma contrapartida financeira. As informações são do portal "globoesporte.com".

Inicialmente, o Tricolor teria oferecido cerca de R$ 290 mil por três anos de contrato. O atacante teria pedido R$ 350 mil. O Fluminense fez uma outra proposta ao atleta e agora ouviu que o jogador não irá renovar o vínculo com o clube carioca.



Marcos Paulo é considerado uma das maiores revelações recentes do Fluminense. O jogador viveu um ano de altos e baixos no Tricolor em 2020, porém, acabou terminando em alta. Ele atuou em 41 partidas e marcou oito gols pelo clube carioca.

No ano passado, o Torino chegou a fazer uma proposta de empréstimo, com opção de compra ao término do compromisso no valor de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 39 milhões) por 100% dos direitos. No entanto, o negócio acabou não se concretizando.