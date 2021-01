Samuel Xavier Divulgação

07/01/2021

Rio - O lateral-direito Samuel Xavier está perto de se tornar o primeiro reforço do Fluminense para 2021. O jogador, de 30 anos, topou a oferta de dois anos de contrato do clube carioca. Agora faltam os acordos salariais. Porém, a vontade do atleta é de defender o Tricolor e o salário dele se encaixa no teto da equipe das Laranjeiras. As informações são do portal "NetFlu".

O contrato do jogador com o Ceará vai até o fim de fevereiro de 2021, quando se encerra o Brasileirão. Após, fica livre no mercado. Se contratado, portanto, será sem custos. Ele já passou por Paulista, São Caetano, Sport, Atlético-MG e Ceará. Está no Vozão desde 2018, quando foi comprado do Sport.



No ano passado, Samuel entrou em campo pela camisa do Ceará em 46 oportunidades. Ele marcou três vezes pelo clube nordestino.