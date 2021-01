Fortaleza, CE - Brasil - 31/10/2020 - Castelão - Hudson Campeonato Brasileiro. 19ª Rodada. Jogo Fluminense x Fortaleza. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 15:13

Rio - Hudson é constantemente criticado pela torcida do Fluminense, mas recebeu diversos elogios do narrador e comentarista Galvão Bueno. No programa Seleção SporTV desta quinta-feira, Galvão analisou a vitória por 2 a 1 do Tricolor sobre o Flamengo e comentou a jogada que terminou com a finalização de Michel Araújo na trave.

Na jogada, Hudson faz uma tabela com Fred e acha um lindo passe para o uruguaio. Na interpretação de Roger, se o volante tivesse mais capacidade ofensiva, a jogada seria outra.



"Quando a bola cai no pé do Hudson, se é um jogador mais agressivo, ganha uns dez metros. Chegaria com cenário mais livre, mais amplo. Como é volante e costuma proteger, volta e dá no Fred, que é mais qualificado. Aí sai o facão. Foi uma das jogadas mais bonitas do jogo, senão a mais bonita" falou Roger



'Gosto muito do Hudson, jogador de excelente nível. Ele fez o certo. Viu o Fred de frente. Ele está de lado. Tocou e o Fred deu a enfiada de bola. O gol não saiu porque ele (Araujo) ficou procurando a perna esquerda, que é a boa", rebateu Galvão Bueno.