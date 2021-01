Samuel Xavier Divulgação

Rio - Com o Brasileirão indo para o fim, os times já começam a pensar na próxima temporada. É o caso do Fluminense, que de acordo com o site "ge.com", vai reforçar o time das Laranjeiras. O lateral-direito de 30 anos já tem um pré-contrato de dois anos assinado com o Tricolor.

O vínculo de Samuel com o Ceará vai até fevereiro deste ano, quando se encerra o Campeonato Brasileiro. Ele chega com a missão de disputar a vaga com duas crias da base de Xerém: Igor Julião e Lucas Calegari.

A diretoria tricolor já tinha o desejo de contratar o jogador desde quando vendeu Gilberto ao Benfica, de Portugal. Samuel está no Ceará desde 2018, mas começou a carreira no interior de São Paulo e já passou por clubes como Sport e Atlético-MG.