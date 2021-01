Ganso: lesão na coxa esquerda Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 10:24

Rio - O meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, sentiu dores abdominais na madrugada deste sábado, e foi diagnosticado com apendicite, após avalição médica. O clube informou que o atleta passará por uma cirurgia ainda na manhã deste sábado.

Confira a nota oficial do Fluminense:



"Após sentir dor abdominal nesta madrugada, o meia Paulo Henrique Ganso foi avaliado e diagnosticado com apendicite. O atleta será submetido a cirurgia ainda na manha deste sábado".



Com isso, Ganso deverá ficar de fora do próximo compromisso do Fluminense, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.