Estádio de Laranjeiras Divulgação/ Fluminense/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 13:04

Rio - Alguns sócios-proprietários das Laranjeiras se uniram para exigir uma promessa feita por Mário Bittencourt, durante sua campanha para presidente do Fluminense: o projeto de revitalização das Laranjeiras. Como o projeto nunca foi para frentes, sócios cobraram, através de uma carta, endereçada ao presidente do Conselho Deliberativo (CDel), Braz Masullo. As informações são do portal "NetFlu".

Publicidade

Braz não levou o assunto adiante, visto que eram necessárias as assinaturas, de no mínimo, 30 conselheiros. A atitude do mandatário não agradou os responsáveis pela reclamação, que se consideram "donos" do clube, na condição de sócios-proprietários.



Os 88 sócios-proprietários que assinaram o documento entendem que não havia motivos para a cúpula tricolor recusar o projeto. Já que não exigiria receita por parte do Fluminense, mas sim a autorização para que se busque recurso em nome do clube.

Publicidade

Confira a carta escrita pelos sócios:

Carta escrita pelos sócios-proprietários do Fluminense Reprodução