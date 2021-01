Roger Machado Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021

Rio - O Fluminense está completamente focado nas últimas partidas do Brasileiro, em busca de uma vaga na Libertadores. Porém, fora de campo, a diretoria trabalha pensando na próxima temporada. De acordo com informações do portal "NetFlu", Roger Machado seria o favorito para assumir o Tricolor no lugar de Marcão.

Sem clube desde setembro do ano passado, quando deixou o Bahia, o treinador, de 45 anos, tem história no Fluminense. O atleta defendeu o Tricolor de 2006 a 2008, tendo feito o gol do título do Tricolor na conquista da Copa do Brasil de 2007. Ele encerrou a sua carreira no Fluminense.

Como técnico, Roger Machado já dirigiu o Grêmio, o Palmeiras, o Atlético-MG e o Bahia. Outra opção estudada pelo Fluminense é o técnico do time sub-20, Eduardo Oliveira.



De acordo com o portal, dois fatores dificultariam o acerto do Fluminense com Roger. O primeiro seria o pedido do técnico por garantias de salários em dia. O segundo seria que o técnico só teria interesse de voltar a trabalhar, após o fim da pandemia da Covid-19, algo ainda sem previsão de acontecer.