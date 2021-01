Fred é a esperança de gols do Tricolor no clássico com o Corinthians Divulgação

São Paulo - Com a disputa aberta por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Fluminense decidiu não mudar o time que venceu o Flamengo, por 2 a 1, no domingo, para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h, no Itaquerão.. Com Marcão em recuperação após o diagnóstico do novo coronavírus, o auxiliar Ailton manteve a escalação, mesmo com o zagueiro Nino à disposição, após a suspensão cumprida no clássico.

Embalado pela vitória sobre o arquirrival, o Tricolor terá a missão de frear o Corinthians, invicto há três rodadas e também na disputa de uma vaga na Libertadores. O Fluminense, sétimo colocado do Brasileiro.

O Tricolor entrará em campo com a seguinte formação: Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson e Yago Felipe; Michel Araújo, Wellington Silva e Fred.